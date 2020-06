Labanca nuovo segretario PD “pronti a parlare con chiarezza e a far crescere il partito”

SESTO FIORENTINO – Disponibilità e apertura ad incontrare e a “parlare con chiarezza” con tutti i partiti che si rifanno ai valori del centro sinistra e spinta a far “crescere” il PD sestese: sono alcuni dei punti che il nuovo segretario del Partito Democratico di Sesto Fiorentino vuole affrontare. Massimo Labanca, 53 anni nato a Firenze, ma residente a Sesto Fiorentino dal 1996, dipendente pubblico, sposato e con un figlio, è stato eletto all’unanimità dall’assemblea comunale indetta dopo le dimissioni a fine maggio scorso da segretario uscente di Stefano Gennai. Labanca è stato coordinatore del circolo Fabrizio Biagi a Quinto. “L’assemblea – ha detto Labanca – alla quale ha partecipato anche Gennai, è stata l’occasione per rivedersi fisicamente dopo tanti mesi dovute all’emergenza sanitaria. E’ stata un’assemblea molto partecipata. Essere stato eletto all’unanimità, per me, rappresenta un segnale positivo e di unità. A questo punto il PD di Sesto riparte”.

Il primo passo, dice Labanca, sarà la segreteria che dovrebbe essere pronta tra la fine di giugno e i primi di luglio. “Voglio circondarmi di persone motivate – ha detto – creare una squadra coesa perchè avremo davanti alcuni impegni. Il primo sarà quello di sostenere il nostro candidato Eugenio Giani alla presidenza della Regione, ma anche candidati consiglieri che si candideranno nella nostra zona. Il partito è sempre stato quello più votato e vogliamo continuare su quella strada. Per fare questo sarà necessario aprire una fase di dialogo con tutti i cittadini, con le associazioni di volontariato, i sindacati, le associazioni imprenditoriali, con tutta la città. Dialogo importante che dovrà aiutare per estendere il nostro programma per le elezioni amministrative. Nel dialogosono comprese le forze politiche della città che si rifanno ai valori del centro sinistra”. Tra i primi impegni pubblici anche una iniziativa sul tema del razzismo.

Labanca sottolinea la disponibilità “a parlare con chiarezza” anche con la maggioranza che guida l’amministrazione comunale. “Siamo sempre disponibili a parlare con tutte le forze che si rifanno al centro sinistra – ha detto – è un dialogo che va portato con estrema franchezza perché il contributo di questo dialogo dovrà essere discusso all’interno del nostro organismo perchè non deve essere il segretario da solo a decidere, ma tutto il gruppo dirigente del partito”.

Disponibilità, ha proseguito Labanca, a discutere con l’attuale maggioranza anche in vista delle prossime amministrative, “al momento non escludiamo niente” ha detto Labanca anche se, sottolinea il nuovo segretario “ci interessa progettare la Sesto dei prossimi anni, discutere prima sui programmi e poi sulle persone”.