Labanca (PD) “La questione delle barriere anti rumore della linea ferroviaria di via di Padule va affrontata con forza”

SESTO FIROENTINO – “La questione delle barriere antirumore della linea ferroviaria lungo via di Padule è una questione che va affrontata con forza; dobbiamo essere tutti vicini a quei cittadini che a gran voce da mesi stanno ponendo il loro grande disagio. Nessuno vorrebbe mai un muraglione grigio davanti casa, è deprimente e soffocante” è quanto afferma in una nota, il segretario del PD Sesto Massimo Labanca.

“Con buon senso – prosegue Labanca – invitiamo pertanto l’Amministrazione comunale a richiedere un confronto urgente con Ferrovie per risolvere il problema e trovare soluzioni alternative, come ad esempio le barriere trasparenti, che garantirebbero una vivibilità migliore a coloro che abitano e lavorano in quella strada. Dobbiamo avere l’attenzione di far vivere tutti i nostri cittadini in una situazione decorosa. Sappiamo che è un progetto che viene da lontano, ma anche per questo è necessaria una correzione con le migliori tecniche ad oggi disponibili”.