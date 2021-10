Labanca (PD) “Siamo la prima forza politica, ora si apre una nuova stagione”

SESTO FIORENTINO – Con il 27,72% il PD è il primo partito a Sesto Fiorentino. “Il Partito Democratico di Sesto Fiorentino si è riconfermato prima forza politica della città e torna al governo della città; – così, in una nota, il segretario del PD sestese Massimo Labanca – il nostro risultato ha determinato la bella e larga vittoria del Sindaco Falchi al primo turno. Ora, come recitava la slogan della coalizione del centrosinistra, si apre per davvero una nuova stagione per la città e di questo siamo orgogliosi e contenti”.

“Vorrei ringraziare tutti gli iscritti e i volontari del Partito Democratico – ha proseguito Labanca – che in questa campagna elettorale autunnale hanno dato tutto se stessi. Un ringraziamento a tutte le candidate e i candidati del PD che in queste settimane hanno messo il massimo delle loro energie e del loro entusiasmo a servizio di tutto il Partito. Energie e competenze che saranno un valore aggiunto per il PD sestese e per tutta la città”.