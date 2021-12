L’abbraccio solidale degli amici per Viola che cerca fondi sulla rete

SESTO FIORENTINO – La solidarietà in rete ha abbracciato la causa della piccola Viola di 6 anni e dei suoi genitori che sulla piattaforma “Buone cause” hanno raccontato la storia della bambina sestese. Gli amici della famiglia di Viola hanno avviato sulla rete una raccolta fondi “per non pensare che un male bastardo abbia toccato […]

SESTO FIORENTINO – La solidarietà in rete ha abbracciato la causa della piccola Viola di 6 anni e dei suoi genitori che sulla piattaforma “Buone cause” hanno raccontato la storia della bambina sestese. Gli amici della famiglia di Viola hanno avviato sulla rete una raccolta fondi “per non pensare che un male bastardo abbia toccato proprio la nostra piccola Viola, sconvolgendole la vita in pochi attimi” scrivono sulla piattaforma gli amici. “I suoi genitori dovranno seguirla, stargli accanto come merita e non potranno più lavorare come prima.- proseguono gli amici – Aiutiamoli almeno a non avere questo pensiero, poiché sarà una battaglia lunga e occorreranno non solo pazienza, impegno e sacrificio, ma anche le risorse necessarie. Aiutiamoli a concentrarsi completamente sulla loro bambina! Viola siamo con te”.

La storia di Viola inizia con dei semplici esami del sangue, come spiegano i genitori proprio sulla piattaforma internet, “è stato diagnosticato un neuroblastoma di circa 10 cm, sulla ghiandola surrenale e svariate metastasi sparse. – si legge nel testo elaborato dai genitori – Ha quindi iniziato la chemioterapia il 18 novembre. Ieri, 11 dicembre 2021, ha concluso il terzo ciclo. Sta reagendo abbastanza bene, ma ovviamente ci sono dei momenti alti e dei momenti bassi. Viola ha anche una sorellina piccola, Giulia, di quasi 3 anni che attualmente sta frequentando il nido e che è super coccolata dalla famiglia e da tutti gli Amici. I nostri Amici, che consideriamo la famiglia che ci siamo scelti, hanno creato questa raccolta fondi per poter, in qualche modo, aiutarci nei mesi a venire. Ringraziamo fin d’ora chi vorrà contribuire e chi potrà condividere la nostra situazione. Grazie mille a tutti da parte di Viola miss sobrietà e della sua famiglia, Mamma Olivia, Babbo Fabio e Giulia”. L’obiettivo da raggiungere è 30mila euro e per adesso, consultando la piattaforma, l’abbraccio solidale è arrivato a superare l’81%.