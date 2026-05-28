CALENZANO – Domani 29 maggio alle 18 a CiviCa si terrà la presentazione del libro “L’alba di una nuova vita” di Cristina Bruni. L’autrice dialogherà con Marisa Dalidi, consulente editoriale, e con Oreste Saltarelli, direttore del Centro italiano fertilità e sessualità. Il libro è il racconto della vicenda dell’autrice che ha vissuto il percorso di fecondazione assistita.
“L’alba di una nuova vita” alla Biblioteca CiviCa
CALENZANO – Domani 29 maggio alle 18 a CiviCa si terrà la presentazione del libro “L’alba di una nuova vita” di Cristina Bruni. L’autrice dialogherà con Marisa Dalidi, consulente editoriale, e con Oreste Saltarelli, direttore del Centro italiano fertilità e sessualità. Il libro è il racconto della vicenda dell’autrice che ha vissuto il percorso di […]