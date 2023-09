L’ambiente e le persone: Aquila Energie presenta il secondo bilancio di sostenibilità

FIRENZE – Impegno per i temi di salvaguardia ambientale, investimenti sul territorio e attenzione al benessere di dipendenti e collaboratori. Sono alcune delle azioni evidenziate nel bilancio di sostenibilità 2022 pubblicato da Aquila Energie, azienda con sede a Firenze e attiva nella rete di distribuzione carburanti nel centro Italia con una storia che parte da lontano. L’attività muove infatti i primi passi agli inizi degli anni ’50 grazie all’intuizione di Bruno Cecchi che, grazie a una visione imprenditoriale, decise di affacciarsi al mondo petrolifero, importando oli lubrificanti dagli Stati Uniti avendo a disposizione all’epoca solo un magazzino in zona Castello a Firenze. Nel corso del tempo, con scelte corrette e collaborazioni efficaci, l’azienda cresce sempre di più, fino ad arrivare al 2011 quando viene acquisito il marchio Aquila e nasce la rete a marchio aziendale, oggi presente su gran parte del territorio toscano e umbro.

Per le realtà che hanno a cuore i temi legati alla responsabilità di impresa e allo sviluppo sostenibile, si legge in una nota, “il bilancio di sostenibilità rappresenta lo strumento più efficace per un’azienda per dimostrare, misurare e monitorare l’impatto che le attività di un’impresa hanno dal punto di vista economico sociale e ambientale e a rendicontare gli impegni e i risultati raggiunti. Obiettivi che, sotto questo aspetto, sono stati ampiamente ottenuti da Aquila Energie”.

La relazione è stata pubblicata pochi giorni fa e sottoposta agli stakeholders ed evidenzia come nel corso del 2022 “l’azienda fiorentina sia riuscita a raggiungere ben 10 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, traguardi fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU. Aquila Energie ha costantemente lavorato per tradurre concretamente la propria responsabilità sociale d’impresa in un agire sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. Quest’ultimo punto è dimostrato, in particolare, dai costanti investimenti per ridurre costi di gestione e consumi, per esempio su tutti i distributori eroganti metano sono stati installati pannelli fotovoltaici, mentre la maggior parte degli autolavaggi presenti sulle stazioni di servizio sono stati dotati di sistemi di ricircolo acqua per la riduzione del consumo della risorsa idrica, così come gli impianti di illuminazione dei punti vendita alimentati da impianti fotovoltaici, con un incremento del 36% di utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili. Il numero, però, che più salta all’occhio è il +722% di energia elettrica risparmiata a seguito di investimenti in efficientamento energetico. In totale, l’energia consumata nel 2022 è diminuita di oltre il 40% rispetto all’anno precedente, dimostrando la virtuosità di Aquila relativamente a questi aspetti”.

Notevole attenzione, nel bilancio presentato da Aquila Energie, è dedicata al tema delle persone e del welfare aziendale. Rispetto al 2021, infatti, “è incrementato del 10% l’investimento in iniziative di sostegno ai lavoratori, con un numero di ore di formazione che è salito del 40%. Inoltre l’azienda, dimostrando una crescita costante, ha assunto nuovi dipendenti che, dal 2021, sono aumentati del 26%”.

Aquila Energie lavora capillarmente sui vari territori e anche l’attenzione alle comunità locali è un aspetto molto importante che è stato delineato nel nuovo bilancio di sostenibilità. Nell’anno appena trascorso, l’azienda ha sostenuto l’associazione MUS.E, realtà che cura la valorizzazione del patrimonio dei Musei Civici Fiorentini e, più in generale, della città di Firenze. Sempre in ottica di sostegno del patrimonio culturale, Aquila Energie ha lanciato un progetto di Street Art presso la stazione di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, per cui è stata realizzata un’opera di arte urbana da parte dell’artista Rame13. In tema di tutela della salute, invece, Aquila ha sostenuto l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, la Società Cooperativa Sociale “Rifredi Insieme” e la “Compagnia di Babbo Natale”.