L’ambiente “si insegna” a scuola: Poggio a Caiano aderisce al progetto “Un Comune per amico”

POGGIO A CAIANO – Il Comune di Poggio a Caiano ha aderito al progetto “Un Comune per amico” promosso da Anter (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili con sede a Prato), iniziativa finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali mediante la promozione, da parte di Anter, sul territorio, di iniziative ed eventi. L’associazione si incaricherà di proporre e organizzare, in collaborazione con il Comune, iniziative di divulgazione e sensibilizzazione su attività di formazione ed educazione ambientale attraverso il progetto denominato “Il sole in classe”, presso gli istituti scolastici primari e secondari di primo grado, formare e assistere nell’erogazione del progetto l’insegnate e i referenti che il Comune indicherà, organizzare ulteriori eventi e appuntamenti di green education nelle scuole, sensibilizzare online in modalità geolocalizzata sul territorio attraverso i social network e poi organizzare un evento nazionale presso una sede istituzionale e un workshop territoriale riservato ai sindaci e agli assessori quale momento di confronto e discussione sulle azioni più efficaci per la sostenibilità dei Comuni e dove saranno condivise le buone pratiche da parte dei Comuni più virtuosi. “Sono sicuro – dice il sindaco Riccardo Palandri – che questo progetto sarà importante per Poggio a Caiano e per l’ambiente. Ogni iniziativa che parla di questo tema è bene accetta, inoltre coinvolge gli studenti, gli uomini di domani, e questo mi piace ancora di più perché trovo giusto che in classe si parli anche di questo argomento che riguarda ognuno di noi”.