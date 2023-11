Lamioni (Confartigianato): “Urgenti sostegni ai danneggiati. Colpita al cuore l’economia toscana”

FIRENZE – Confartigianato Imprese Toscana con tutta la sua rete è vicina alle famiglie delle vittime e a chi è stato colpito dalle conseguenze della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta giovedì’ 2 novembre su gran parte della regione. Per Giovanni Lamioni, presidente di Confartigianato Imprese Toscana, “al momento non è possibile stabilire […]

FIRENZE – Confartigianato Imprese Toscana con tutta la sua rete è vicina alle famiglie delle vittime e a chi è stato colpito dalle conseguenze della violenta ondata di maltempo che si è abbattuta giovedì’ 2 novembre su gran parte della regione. Per Giovanni Lamioni, presidente di Confartigianato Imprese Toscana, “al momento non è possibile stabilire quando la situazione potrà migliorare o fare una stima degli ingenti danni subiti dalle famiglie, dalle imprese e dalle infrastrutture. Dovranno essere varate immediatamente misure di sostegno per tutte le piccole e medie imprese danneggiate. Sono state purtroppo gravemente interessate dai nubifragi zone con importanti insediamenti artigianali ed industriali come Prato, Campi Bisenzio, Montemurlo, Pistoia, Livorno, Pontedera, Pisa. La dichiarazione di Stato di Emergenza è sicuramente un elemento positivo, che ci rassicura. Raccomandiamo a tutti di collaborare con comportamenti di prudenza e solidarietà verso chi si trova in difficoltà a causa delle conseguenze di un evento calamitoso così grave ed inaspettato. La nostra rete territoriale delle sedi di Confartigianato è a disposizione degli imprenditori per qualunque necessità”.