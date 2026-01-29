Lanciotto Campi, poker di dimissioni fra i consiglieri: si chiude l’era del gruppo di Giancarlo Cerbai

CAMPI BISENZIO – Si chiude definitivamente l’era del gruppo di Giancarlo Cerbai alla guida della Lanciotto. Come comunica infatti la società di via del Tabernacolo, “dal 31 gennaio, il vicepresidente Federico Cantelli e i consiglieri Manuele Querci, Alessio Cerbai e Matteo Pollastri rassegneranno le proprie dimissioni dagli incarichi ricoperti all’interno della società. Cantelli, Querci, Cerbai e Pollastri, rimasti in carica negli ultimi mesi, hanno garantito continuità e responsabilità nella gestione della società, accompagnando il necessario passaggio di consegne verso la nuova dirigenza e assicurando un percorso ordinato e condiviso nell’interesse dell’associazione e della squadra. Tali dimissioni seguono quelle già formalizzate dal presidente Giancarlo Cerbai e segnano simbolicamente e concretamente la conclusione dell’era del gruppo Cerbai alla guida della squadra campigiana, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento nella storia recente della ASD Lanciotto. La società desidera esprimere un sentito ringraziamento a tutti i consiglieri uscenti per l’impegno, la passione e la dedizione dimostrati nel corso del loro mandato, augurando loro il meglio per il futuro. Nei prossimi giorni verranno comunicate ulteriori informazioni in merito alla nuova struttura dirigenziale e ai prossimi passi della ASD Lanciotto”.