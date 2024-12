“L’arancione è il colore del cambiamento”: rinascono i Giovani Democratici, Viola Vitali è la segretaria del Circolo

CAMPI BISENZIO – Il neo segretario del Pd campigiano, Alessandro Carmignani, è stato chiaro: “Dobbiamo responsabilizzarci tutti, giovani e meno giovani”. Dimostrando, con le sue parole, che sui giovani ci crede davvero. Si aspetta da loro un aiuto significativo e un passo, altrettanto significativo, in tal senso è arrivato dal congresso fondativo del nuovo Circolo dei Giovani Democratici di Campi Bisenzio che si è svolto al circolo Rinascita, “un evento – si legge in una nota – che segna l’inizio di un percorso innovativo e ambizioso per il territorio, in concomitanza con il congresso del Partito Democratico locale. Nasce così uno spazio dedicato ai giovani che condividono i valori democratici, antifascisti e progressisti. Un luogo aperto al dialogo e alla partecipazione, dove ogni voce conta e ogni idea può diventare il seme di un cambiamento concreto”. “Vogliamo metterci in gioco, dimostrare che possiamo farcela e farlo insieme, – ha detto Viola Vitali, eletta neo segretaria del circolo – “Coloriamo Campi di arancione” non è solo uno slogan, ma un motto che rappresenta energia, innovazione e partecipazione. Il nuovo Circolo GD si propone come un laboratorio di crescita e sperimentazione, dove affrontare le sfide con coraggio e imparare anche dai fallimenti. Il nostro impegno sarà quello di trasformare le difficoltà in opportunità, costruendo un futuro che risponda ai bisogni delle nuove generazioni e del nostro territorio”.

Non a caso, come già detto in precedenza, la segreteria ha sottolineato “con entusiasmo” l’importanza dell’impegno giovanile: “Quando mancano prospettive e fiducia nel futuro, si spegne anche l’azione. Questo non possiamo permetterlo. È tempo di invertire la rotta e di dimostrare che i giovani possono essere il motore del cambiamento”. Per questo Il Circolo dei Giovani Democratici di Campi Bisenzio “si impegna a creare uno spazio accessibile, inclusivo e stimolante, dove i giovani possano formarsi, confrontarsi e divertirsi. Politica e partecipazione diventano così strumenti concreti per migliorare il presente e immaginare un futuro migliore. L’invito è chiaro: uniamoci per dare voce ai giovani, per trasformare le idee in azioni e per dipingere Campi Bisenzio con i colori dell’energia, del futuro e del cambiamento. Il primo passo inizia ora”.