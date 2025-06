L’Arca di Noè in tour a I Gigli con i cani in passerella

CAMPI BISENZIO – Approda al Centro Commerciale I Gigli “L’Arca di Noè in tour”, il programma televisivo dedicato agli amici animali e ai loro padroni. Due giorni, sabato 21 e domenica 22 giugno, pieni di intrattenimento, spettacolo e premi. Durante le due giornate, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 18, nell’area esterna de I Gigli, si terrà la rassegna cinofila e dalle 17, la sfilata canina amatoriale. Una giuria di esperti decreterà i vincitori per diverse categorie: il più bello di razza, il più bel meticcio, “Tali e quali”, il più simpatico, il premio speciale del Centro Commerciale I Gigli. “La community degli amanti dei cani ha sempre avuto la massima attenzione a I Gigli, – afferma Stefano De Robertis, Senior Marketing Manager di Eurocommercial Properties, società proprietaria del Centro Commerciale – con molte iniziative organizzate negli anni e innumerevoli servizi pensati per l’accoglienza dei nostri amici a 4 zampe.”. Il programma di quest’anno prevede la partecipazione come partner ufficiale di Vetick, la prima Pet Parents Trainer App, che divulga ai proprietari di cane e gatto tutte le informazioni di cui hanno bisogno per diventare i migliori “genitori” che un pet possa desiderare. Vetick forma a 360° i Pet Lovers attraverso una combinazione di formazione autorevole, quiz interattivi e chat di supporto. Questo significa acquisire tutte le competenze necessarie per garantire il migliore stile di vita, prevenire malattie e aumentare la longevità del proprio animale domestico. Inoltre, sono previste la partecipazione dell’influencer Barbara Dogtrainer, che proporrà una divertente attività come la “Caccia al tesoro”, la presenza della Cheffa Dog, della presentatrice Maria Luisa Cocozza (presentatrice L’Arca di Noè su canale 5, Mediaset), e di numerose associazioni del territorio, che animeranno l’area show con tante sorprese e consigli utili.