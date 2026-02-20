L’arte di Alessandro Fedeli in mostra per il restauro della Gualchiera di Coiano

PRATO – Una raccolta fondi per la Gualchiera di Coiano. E’ quella che sarà presentata domani, sabato 21 febbraio (nella locandina che pubblichiamo tutte le informazioni), e a cui darà il via la mostra di arte grafica e pittura di Alessandro Fedeli. Mostra che è finalizzata proprio alla raccolta fondi necessaria per il restauro e […]

PRATO – Una raccolta fondi per la Gualchiera di Coiano. E’ quella che sarà presentata domani, sabato 21 febbraio (nella locandina che pubblichiamo tutte le informazioni), e a cui darà il via la mostra di arte grafica e pittura di Alessandro Fedeli. Mostra che è finalizzata proprio alla raccolta fondi necessaria per il restauro e il mantenimento di uno dei siti di archeologia industriale più belli della nostra regione. Fedeli, fiorentino, classe 1956, ha respirato fin da bambino l’aria di secolare cultura tipica di Firenze. Si è laureato in materie letterarie (indirizzo geografico) con la professoressa Franca Canigiani, del Dipartimento di Geografia dell’Università di Firenze, con una tesi sulla storia geografica, sociale, economica di alcune frazioni della montagna pistoiese, ottenendo il massimo dei voti. Poi si è avvicinato alle arti figurative da autodidatta e, sostenuto dalla formazione geografica, ha prediletto i paesaggi toscani non disdegnando ultimamente l’approccio con la figura umana. Via via che l’esperienza si consolidava, attraverso l’uso di svariate tecniche pittoriche, si faceva sentire anche l’esigenza di approfondire, anche se in piccola parte, la formazione tecnica presso l’Istituto d’arte “Palazzo Spinelli” di Firenze. Questa esperienza lo porta finalmente a uscire allo scoperto e a partecipare, come socio fondatore, nel 1998 alla nascita di “Operarte ” a Campi Bisenzio e a partecipare, in seguito, a mostre collettive e personali.