L’associazione Futura Memoria approda a Signa: la nuova sede è al circolo Colli Alti

SIGNA – L’associazione Futura Memoria approda a Signa. La realtà nata nel 2012 a Campi Bisenzio ha infatti trasferito la propria sede presso il circolo Colli Alti. Da anni impegnata nell’organizzazione di iniziative dedicate alla valorizzazione della memoria, alla promozione dei diritti e alla costruzione di valori positivi per le nuove generazioni, l’associazione amplia così il proprio raggio d’azione coinvolgendo in maniera sempre più attiva il territorio signese. “Accogliamo con grande piacere Futura Memoria – ha dichiarato il sindaco Giampiero Fossi insieme al consigliere comunale Simone Borri – perché si tratta di una realtà giovane, dinamica e profondamente radicata nei temi della partecipazione, della memoria e dell’impegno civile. La nostra amministrazione crede fortemente in un’idea di territorio aperto, capace di andare oltre i confini amministrativi dei singoli Comuni. Oggi le idee, i movimenti culturali e le esperienze associative non possono avere barriere: devono poter crescere, confrontarsi e contaminarsi in un’area vasta come quella della Piana”.

“Signa – prosegue Fossi – è una comunità viva, con oltre cento associazioni iscritte all’albo comunale, e proprio nella diversità delle esperienze associative trova la propria forza. Dal confronto tra realtà differenti nascono spesso le iniziative migliori. Per questo l’Amministrazione comunale sarà a disposizione dell’associazione per accompagnare, sostenere e coordinare attività e progetti. Crediamo inoltre che temi delicati e fondamentali come la memoria, i diritti, l’uguaglianza e l’antifascismo abbiano ancora più valore quando vengono affrontati dai giovani e rivolti ai giovani, superando ogni forma di paternalismo e costruendo invece percorsi autentici di partecipazione”. La nuova sede sarà ospitata negli spazi del circolo Colli Alti, guidato dal presidente Franco Giuseppe, con la gestione affidata a Simone Badiani.

“Dopo tanti anni trascorsi a Campi Bisenzio – ha spiegato il presidente di Futura Memoria Youness Mattia Loutfi – sentivamo la necessità di individuare una nuova sede che ci permettesse di continuare a crescere e di ampliare ulteriormente la nostra attività. Da tempo avevamo il desiderio di poter allargare il nostro raggio d’azione senza fermarci ai confini comunali. Così, da un confronto con il sindaco Fossi è nato subito un clima di disponibilità e collaborazione concreta che ci ha portato al circolo Colli Alti. Qui abbiamo trovato uno spazio accogliente e una comunità pronta ad aprirsi a nuove esperienze. Per noi sarà un punto di partenza importante. Continueremo a lavorare sui temi che ci contraddistinguono da sempre, come i viaggi della memoria, i diritti, la sostenibilità ambientale, l’uguaglianza e l’antifascismo, ma vogliamo anche rafforzare tutte quelle attività aggregative che permettono ai giovani di incontrarsi e costruire relazioni positive”. L’associazione continuerà, infatti, a promuovere momenti culturali e iniziative dedicate alle nuove generazioni, affiancando anche attività ricreative e sportive che si svolgono all’intero del circolo. “Il nostro obiettivo – ha concluso Loutfi – è quello di creare uno spazio aperto, vissuto e partecipato, capace di mettere insieme cultura, socialità e condivisione”.