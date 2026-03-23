L’associazione Tutti per uno e la tribute band di Vasco Rossi “La Verità” in Salablu per la Fondazione Ant

SIGNA – Appuntamento da non perdere e da segnare in agenda. Nel segno della solidarietà. E’ quello in programma domenica 26 aprile alle 16.30 in Salablu dove ci sarà un evento musicale a cura dell’Associazione Culturale Tutti per Uno a sostegno della Fondazione Ant Franco Pannuti. Le prime a esibirsi saranno le cantanti Matilde Trebbi […]

SIGNA – Appuntamento da non perdere e da segnare in agenda. Nel segno della solidarietà. E’ quello in programma domenica 26 aprile alle 16.30 in Salablu dove ci sarà un evento musicale a cura dell’Associazione Culturale Tutti per Uno a sostegno della Fondazione Ant Franco Pannuti. Le prime a esibirsi saranno le cantanti Matilde Trebbi e Martina Sandrucci accompagnate dai musicisti della stessa associazione con un piccolo estratto dello spettacolo “Sorelle d’Italia”, ovvero brani di cantanti e cantautrici italiane. A seguire (verso le 17) l’intervento della Fondazione Ant che spiegherà di cosa si occupa e i progetti futuri che intende realizzare. A seguire il concerto della tribute band di Vasco Rossi “La Verità” che intratterrà i presenti fino alle 19.30. Al termine verrà offerto un aperitivo: l’ingresso è gratuito mentre per tutto il pomeriggio ci sarà la possibilità di effettuare donazioni interamente destinate alla Fondazione Ant.