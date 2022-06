Lastra a Signa: contributo affitto, pubblicato il bando sul sito del Comune

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa, nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”, il bando per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022. C’è tempo fino all’11 luglio per fare richiesta compilando il form sul portale on line “Presentazione istanze” nel […]

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito Internet del Comune di Lastra a Signa, nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici”, il bando per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2022. C’è tempo fino all’11 luglio per fare richiesta compilando il form sul portale on line “Presentazione istanze” nel sito del Comune, raggiungibile anche al seguente link https://istanze.comune.lastra-a-signa.fi.it/istanze/ (per la presentazione dell’istanza è necessario autenticarsi attraverso modalità Spid/Cie e non verranno prese in considerazione altre forme di presentazione dell’istanza come Pec, e-mail, fax, a mano e raccomandate). Per informazioni contattare gli uffici ai numeri 0553270127-116.

Evelina Schwoch