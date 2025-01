Lastra a Signa è “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026 

LASTRA A SIGNA – Per la seconda volta Lastra a Signa riesce a ottenere la speciale qualifica di “Città che legge”, in questo caso per il triennio 2024/2025/2026. E’ il Centro per il libro e la lettura del Ministero per la cultura ad assegnare il riconoscimento, di intesa con Anci, con l’intento di promuovere e […]

LASTRA A SIGNA – Per la seconda volta Lastra a Signa riesce a ottenere la speciale qualifica di “Città che legge”, in questo caso per il triennio 2024/2025/2026. E’ il Centro per il libro e la lettura del Ministero per la cultura ad assegnare il riconoscimento, di intesa con Anci, con l’intento di promuovere e valorizzare le amministrazioni che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio. Attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. “Tanti sono i progetti che la biblioteca comunale ha portato avanti sul tema della lettura e della promozione della lettura – ha spiegato l’assessore alla cultura Massimo Galli – favorendo la diffusione di questa pratica soprattutto fra le giovani generazioni. Un tema su cui proseguirà l’impegno dell’amministrazione comunale anche nei prossimi anni con iniziative volte a far sì che la lettura sia anche un incentivo al superamento delle barriere sociali, culturali e linguistiche che insistono sulla nostra comunità”.