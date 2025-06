Lastra a Signa, il 18 giugno il centro storico si anima con il “Mercato del piccolo antiquariato”. Prevista anche l’apertura serale dei negozi

LASTRA A SIGNA – Mercoledì 18 giugno serata speciale a Lastra a Signa: dalle 18 alle 23 tante attività ed eventi animeranno il centro storico. Il mercato del piccolo antiquariato e vintage e i laboratori per bambini saranno presenti in via XXIV Maggio e in via Primo Maggio grazie a un progetto promosso insieme a […]

LASTRA A SIGNA – Mercoledì 18 giugno serata speciale a Lastra a Signa: dalle 18 alle 23 tante attività ed eventi animeranno il centro storico. Il mercato del piccolo antiquariato e vintage e i laboratori per bambini saranno presenti in via XXIV Maggio e in via Primo Maggio grazie a un progetto promosso insieme a Confcommercio.

E mentre le vie del centro storico di Lastra a Signa si trasformeranno in una passeggiata nel “paese dei balocchi”, tra banchi di oggettistica, mobili d’epoca, collezionismo e curiosità vintage, in via Primo Maggio ci saranno gli attesi laboratori di creatività: in particolare dalle 18 alle 19 “I nodi in montagna”, ovvero i nodi da conoscere e saper fare per vivere in sicurezza la montagna, a cura della sezione CAI Scandicci (dai 6 ai 12 anni), dalle 18 alle 20 “Cesteria”, un approccio all’antica arte dell’intreccio con Mani Tese Firenze (adulti), dalle 21 alle 22 “Creare un taccuino” dal taglio alla cucitura, con Emanuele Fanfani Legatoria costruiamo il nostro taccuino (dai 6 ai 12 anni) e dalle 21 alle 23 “Crea Pinocchio” con Mani Tese Firenze, ovvero costruiamo il burattino più famoso utilizzando i pezzetti di stoffa (dai 6 ai 12 anni). I laboratori sono promossi sempre in collaborazione con Confcommercio.

Nel corso della serata sono previste altre iniziative collaterali: in piazza del Comune l’Associazione Auser Volontariato promuoverà i balli di gruppo con musica dal vivo a partire dalle 21. La Consulta Giovani, in collaborazione con l’amministrazione comunale, proporrà due eventi: alle 18.30 Dj Sgrida in via XXIV Maggio angolo via Cadorna e alle 21 Poetry Slam al giardino delle Mura in collaborazione con l’associazione Ossi di Nutria: una competizione in cui alcuni poeti si sfideranno a colpi di versi e il vincitore sarà decretato dal pubblico. Durante la serata resteranno aperti i negozi del centro cittadino.