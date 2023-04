Lastra a Signa, il consiglio comunale approva il rendiconto di gestione 2022

LASTRA A SIGNA – Nell’ultima seduta del consiglio comunale è stato approvato il rendiconto di gestione 2022 che delinea e verifica la realizzazione degli obiettivi programmati con il bilancio di previsione. A illustrare il documento l’assessore al bilancio Massimo Lari: “Questo rendiconto rappresenta una situazione di bilancio solida che ci permette di liberare risorse in parte corrente molto importanti per gli investimenti strategici che abbiamo intenzione di mettere in atto”. In particolare su un avanzo complessivo di amministrazione di 9.291.139 euro, gli accantonamenti sono pari a 6.138.000 euro, 1.114.000 euro sono le risorse destinate all’avanzo vincolato, ben 1.202.359 euro rappresentano l’avanzo libero e 836.341 euro saranno destinati a investimenti.

“Un dato importante di questo consuntivo – ha proseguito Lari – è rappresentato dall’indebitamento: siamo partiti nel 2014 (nel primo mandato del sindaco Angela Bagni) con 17 milioni di debito e adesso siamo a 8.929.300 euro dimezzando la cifra inziale. Si tratta di un risultato importante che ci permetterà di accendere mutui per scelte strategiche per il futuro in particolare per finanziare il progetto di restauro e valorizzazione dell’Antico Spedale di Sant’Antonio, per realizzare la mensa della scuola primaria Santa Maria a Castagnolo, per il nuovo nido della Sodole e quello in via Calamandrei (tutti progetti per cui abbiamo ottenuto finanziamenti Pnrr ma su cui l’amministrazione comunale dovrà aggiungere ulteriori risorse). Il rendiconto inoltre ci permette di poter liberare risorse in parte corrente che investiremo sulla manutenzione degli edifici scolastici e sugli impianti sportivi, manutenzione straordinaria sull’illuminazione pubblica, lavori di asfaltatura sulle strade comunali, per poter acquistare per il prossimo anno ben 2 pulmini per il trasporto scolastico”.

“Questi importanti risultati raggiunti – ha commentato il sindaco Angela Bagni- sono resi particolarmente evidenti da quest’ultimo consuntivo che è frutto di un lavoro iniziato nel mio primo mandato e che ora ci consente di mettere in sicurezza le risorse per gli accantonamenti ma soprattutto di poter finanziare fondamentali progetti di prospettiva per il futuro. Vorrei sottolineare come la scuola sia sempre stata fra i nostri primi obiettivi e anche i finanziamenti ottenuti in questo settore dal PNRR dimostrano la direzione e le scelte politiche del nostro Comune negli ultimi anni”.