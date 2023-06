Lastra a Signa, lavori su via di Carcheri e versante della Fi-Pi-Li: pronta la variante progettuale

FIRENZE – Il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, consigliera della Città Metropolitana delegata alla viabilità di zona, ha ricevuto una rappresentanza degli abitanti di via di Carcheri, con i tecnici della Città Metropolitana di Firenze e il dirigente della viabilità Riccardo Maurri, per fare il punto della situazione del cantiere. “Ho ritenuto importante […]

FIRENZE – Il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni, consigliera della Città Metropolitana delegata alla viabilità di zona, ha ricevuto una rappresentanza degli abitanti di via di Carcheri, con i tecnici della Città Metropolitana di Firenze e il dirigente della viabilità Riccardo Maurri, per fare il punto della situazione del cantiere. “Ho ritenuto importante incontrare nuovamente i rappresentanti dei comitati per spiegare l’andamento dei lavori in vista del loro completamento, – spiega Angela Bagni – siamo sempre stati determinati a risolvere la situazione di via Carcheri compatibilmente con le inevitabili difficoltà tecniche determinate dalla condizione strutturale del sito”.

La novità più rilevante, si legge in una nota, è data dal fatto che la Città Metropolitana, tramite il proprio direttore dei lavori, “ha concluso l’elaborazione di una variante progettuale a “saldo zero” e che si appresta ad approvarla in tempi rapidi, così da dare seguito alle lavorazioni attualmente in corso, procedendo senza alcuna interruzione fino alla conclusione, prevista per il mese di febbraio 2024. La variante si è resa necessaria per fronteggiare maggiori lavorazioni resesi necessarie nella parte a valle della Fi-Pi-Li, proprio lungo via di Carcheri, a seguito del rinvenimento delle tubazioni di un oleodotto e di un solettone di fondazione del vecchio muro. Il primo rinvenimento ha richiesto la progettazione di una paratia con doppio cordolo tirantato in luogo della paratia semplice prevista inizialmente, mentre la presenza del solettone ha richiesto la progettazione di micropali trivellati quale soluzione di fondazione del nuovo muro, in sostituzione dei pali semplici previsti nel progetto iniziale”. I lavori relativi alla parte a valle della Fi-Pi-Li termineranno a febbraio 2024, dopo di che saranno valutate le condizioni della viabilità utilizzata per accedere al cantiere (via di Ripalta) e quantificati i costi per il rispristino della sua pavimentazione.

I maggiori costi “sono stati compensati da minori lavorazioni che la variante ha previsto nella parte a monte della Fi-Pi-Li (area distributore Q8). Infatti, ulteriori approfondimenti di indagine hanno consentito di comprendere le effettive criticità della condotta fognaria che attualmente sottoattraversa la Fi-Pi-Li, così da optare per la sua rifunzionalizzazione anziché, come previsto nel progetto iniziale, per la sua totale sostituzione. Anche i lavori relativi da questa parte della Fi-Pi-Li è previsto che si concludano a febbraio 2024; tuttavia, trattandosi di una previsione fondata sul presupposto che la consegna delle aree all’impresa possa avvenire ad agosto 2023, ci sono ancora margini di incertezza sulla tempistica”.

Infine, “nel ricordare ai rappresentanti dei residenti di via di Carcheri che il tema dell’installazione delle barriere antirumore lungo la Fi-Pi-Li è di competenza esclusiva del Settore ambiente della Regione Toscana, avendo la Città Metropolitana solo competenza in materia di manutenzione, – conclude il comunicato – è stato chiarito che la variante progettuale non ha potuto prevedere l’impianto di nuovi alberi lungo la scarpata perché ciò è vietato dal Codice della strada. Tuttavia, come avevano chiesto gli stessi residenti, la variante ha previsto la rinaturalizzazione finale dell’intera scarpata, con l’impianto di specie arbustive tappezzanti”.