Lastra a Signa per Bonaccini: martedì 7 incontro al circolo Arci Le Cascine con Valentina Mercanti

LASTRA A SIGNA – Entra nel vivo il dibattito nella corsa alle primarie che decreteranno il nome del nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. Domani, martedì 7 febbraio, alle 18.30 Valentina Mercanti, candidata alla segreteria regionale del Partito Democratico per la mozione Bonaccini, sarà a Lastra a Signa presso il circolo Arci Le Cascine di via Il Prato 1 per presentarsi e promuovere la sua idea di Partito Democratico in chiave regionale. All’incontro saranno presenti Antonio Mazzeo, coordinatore regionale per la mozione Bonaccini, e Fausto Merlotti, consigliere regionale di zona. L’evento è stato organizzato dal comitato “Lastra a Signa per Bonaccini”, che già opera sul territorio da quasi due mesi e che ha come scopo primario quello di promuovere e sostenere la mozione Bonaccini nel comune lastrigiano. Il comitato, che ha come referente Emanuele Caporaso, è nato con una base di 25 persone tra cui si annoverano il sindaco Angela Bagni, gli assessori Annamaria Di Giovanni e Massimo Lari, le consigliere comunali Sandra Mugnaini, Francesca Tozzi e Paola Piccini, la vice-segretaria e la presidente del Pd Lastrigiano, Gisella Lucchese e Monica Pisapia, il coordinatore del circolo Pd di Malmantile, Brunello Bertelli, nonchè iscritti e simpatizzanti tra cui Gemma Pandolfini, Manuela Corzi, Antonio Nieddu, Carlo Cappellini, Anna Fabbrucci, Franco Bellini, Luciano Chiarelli e Angiolino Pennella. Il comitato ha anche attivato una pagina Facebook sulla quale è possibile trovare iniziative e informazioni inerenti la mozione Bonaccini.