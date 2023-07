Lastra a Signa: provoca un incidente e scappa. Ricerche ancora in corso

LASTRA A SIGNA – Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Signa sono intervenuti, poco prima delle 21, in via Santa Lucia dove era stato segnalato un sinistro stradale. In particolare, una 45enne del luogo, mentre percorreva la strada alla guida del proprio motociclo, per cause in corso di accertamento, è stata […]

LASTRA A SIGNA – Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Signa sono intervenuti, poco prima delle 21, in via Santa Lucia dove era stato segnalato un sinistro stradale. In particolare, una 45enne del luogo, mentre percorreva la strada alla guida del proprio motociclo, per cause in corso di accertamento, è stata urtata da un’auto che, dopo l’impatto, si è data letteralmente alla fuga omettendo così di prestare soccorso. La donna è stata trasportata da personale del 118, in codice giallo, presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio, con diagnosi e prognosi in corso di accertamento. Ancora in corso le indagini grazie anche all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza comunale.