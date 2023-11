Lastra a Signa si mobilita per Campi Bisenzio: ecco come fare per dare un aiuto concreto

LASTRA A SIGNA – Anche Lastra a Signa si mobilita per i cittadini di Campi Bisenzio colpiti dall’alluvione. E per questo, a partire da oggi, lunedì 6, fino al 10 novembre sarà possibile consegnare in Comune negli orari di apertura al pubblico generi alimentari, guanti, stivali, pale e tutto quanto possa essere necessario per spalare […]

LASTRA A SIGNA – Anche Lastra a Signa si mobilita per i cittadini di Campi Bisenzio colpiti dall’alluvione. E per questo, a partire da oggi, lunedì 6, fino al 10 novembre sarà possibile consegnare in Comune negli orari di apertura al pubblico generi alimentari, guanti, stivali, pale e tutto quanto possa essere necessario per spalare il fango, materiale per pulizie, oltre a comunicare la disponibilità di idrovore. Per informazioni telefonare alla segreteria del sindaco ai numeri 055 8743281-229, questi invece gli orari di apertura al pubblico: lunedì dalle 8.40 alle 13.40, martedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40, mercoledì dalle 8.40 alle 13.40, giovedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40, venerdì dalle 8.40 alle 13.40. Per facilitare tutte le operazioni, inoltre, la Ztl per l’accesso al centro storico è stata disattivata per tutta la durata della raccolta, ovvero fino a venerdì 10 novembre. Anche la Misericordia di Lastra a Signa e Scandicci organizza turni di volontari per svolgere attività di aiuto e supporto: i turni sono 8/13 e 13/18, con partenze alle 7.30 e alle12.30 dalla Misericordia di Lastra a Signa, muniti di stivali. Per comunicare la disponibilità telefonare al numero 327 2189909.