Lastra a Signa, si rinnova la sala consiliare: nuovo impianto digitale audio/video, sedute in streaming

LASTRA A SIGNA – Si rinnova la sala consiliare del Comune di Lastra a Signa: la sede dell’assemblea cittadina è stata infatti oggetto nelle ultime settimane di lavori di ammodernamento che hanno riguardato l’impianto digitale dei locali. In particolare sono stati sostituiti i microfoni (con un sistema dotato di tasti di riconoscimento con smart card sia per la votazione palese che segreta) e si è proceduto al rifacimento dell’impianto audio.

La sala è stata dotata di due nuove telecamere per la trasmissione in streaming sia del consiglio comunale che degli eventi e delle presentazioni che si potranno svolgere al suo interno. Le dirette dei lavori del consiglio comunale saranno trasmesse e conservate in un archivio cloud su un portale dedicato che consentirà anche la successiva ricerca delle discussioni degli atti presentati in ogni seduta (sarà possibile ricercare anche un singolo argomento o parola trattata). Inoltre è stata installata una televisione/monitor che consentirà di visionare in diretta i risultati delle votazioni e di collegarsi in remoto, per coloro che non potranno partecipare alle sedute. L’importo dei lavori, finanziati con fondi Pnrr, ammonta a 37.700 euro.

“La sala del consiglio comunale ospita le sedute delle assemblee cittadine, oltre a tanti eventi e presentazioni, ed era dotata di strumentazioni e di un impianto audio vecchio di oltre 25 anni, – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – nell’ottica di una maggiore trasparenza e accessibilità e alla luce dei cambiamenti intercorsi nella società negli ultimi anni, soprattutto in relazione alla digitalizzazione, accesso e sulla funzionalità dei servizi, abbiamo deciso di renderla al passo con i tempi, rinnovando e ammodernando l’impianto audio e video. Sarà un servizio utile per tutti i cittadini che vorranno seguire le sedute del consiglio comunale, anche da remoto, ma anche per coloro che vorranno ricercare atti e procedimenti discussi, in modo veloce e semplice”.