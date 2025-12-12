L’astronave-dodecaedro approda nel giardino dell’Unione operaia di Colonnata

SESTO FIORENTINO – L’astronave è arrivata all’Unione operaia di Colonnata. Nel giardino della Casa del popolo di piazza Rapisardi è allestio da oggi un “dodecaedro-astronave” dove è possibile entrare nel cosmo e incontrare stelle e pianeti. Il progetto è stato realizzato da Francesco Mariani creando un dodecaedro in vetro artistico grande come un’astronave pronta a […]

SESTO FIORENTINO – L’astronave è arrivata all’Unione operaia di Colonnata. Nel giardino della Casa del popolo di piazza Rapisardi è allestio da oggi un “dodecaedro-astronave” dove è possibile entrare nel cosmo e incontrare stelle e pianeti. Il progetto è stato realizzato da Francesco Mariani creando un dodecaedro in vetro artistico grande come un’astronave pronta a solcare l’Universo e accomapagnare curiosi di tutte le età. Si tratta di una struttura di 3mila kg con le fondamenta ben piantate nel giardino, 400 bulloni per tenere in piedi l’astronave, 12 pentagoni decorati, 8 neon a Led per l’illumonazione notturna, altezza di tre metri e venti. L’astronave è ancorata con 45 centrimetri sotto terra. Occhi al cielo, ma piedi ben piantati in giardino. L’opera sarà inaugurata domani, 12 dicembre, alle 18. “Questa astronave dodecaedro – racconta Mariani – è stata pensata per gli studenti delle scuole, per le famiglie e per tutti i sognatori. Rientra nel progetto artistico de La Soffitta Spazio delle Arti e domani la inaugureremo. È rivestita in acciaio contro le piogge acide e con vetro antisfondamento fronte retro, ed è completamente messa in sicurezza”.

Di notte si entra nell’astronave illuminata e si osserva il cosmo, di giorno si possono vedere le stelle. L’installazione è perenne ed è un dono della Vetrate Artistiche Fiorentine di Sesto Fiorentino, che ha svolto dagli anni ’60 fino ad oggi un ruolo fondamentale nel campo del restauro e delle Vetrate Artistiche in Italia e all’estero, oggi definitivamente chiusa. “Il progetto venne presentato sette anni fa dalle Vetrate Arstiche alla Fiera di Bologna come progetto innovativo – spiega Mariani – poi al termine dell’esposizione l’opera è stata riportata a casa. Ci sarebbe piaciuto poterla installare in una piazza di Sesto Fiorentino, ma ci sono state difficoltà e quindi la scelta è stata quella di collocarla nel giardino dell’Unione operaia di Colonnata”. Le facciate del dodecaedro rappresentano il cosmo con i pianeti: Saturno, Plutone, Urano, la Terra, il Sole. Entrando si può volare nell’Universo, accendendo il proprio cellulare e seguendo la guida online realizzata dallo stesso Francesco Mariani.

“L’opera è pensata per tutti – dice Mariani – ma in particolare per gli alunni delle scuole. Gli insegnanti potranno prenotare la propria visita entrando all’interno dell’astronave per conoscere sia la parte artistica della lavorazione del vetro sia quella dello Spazio e dei pianeti. Un particolare ringraziamento è doveroso fare a tutti quei volontari che mi hanno supportato e incoraggiato in questo viaggio. Inoltre ringrazio tutto il Consiglio dell’Unione Operaia di Colonnata che ha accettato di buon grado l’installazione di quest’opera particolare che altrimenti sarebbe andata perduta. L’allestimento è stato concepito affinché l’intera comunità, volendo, possa fruire e ammirare l’Astronave nella complessità dei suoi colori e materiali. Al progetto hanno contribuito la Vetreria Castagnoli Mauro per lil montaggio dell’opera e l’editrice Leonardolibri”.