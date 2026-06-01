L’Atletica Campi al Golden Gala all’Olimpico al Palio dei Comuni. Due le staffette, 24 gli atleti in gare. Tutti i nomi

L’Atletica Campi si prepara a vivere un’esperienza unica e carica di emozione: la partecipazione al Palio dei Comuni, la spettacolare staffetta 12×200 metri in programma allo Stadio Olimpico di Roma, nel prestigioso contesto del Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della Wanda Diamond League in programma il 4 giugno. L’Atletica Campi presenterà due staffette, Campi Nord e Campi Sud, ogni staffetta composta da 12 atleti, ognuno farà una frazione di 200 metri e saranno composte da 4 ragazze o ragazzi nati nel 2012, 4 nati nel 2013, 4 nati nel 2014. La manifestazione coinvolge ogni anno oltre mille studenti/alteti provenienti da tutta Italia, offrendo ai giovani atleti delle scuole medie – in questo caso nati tra il 2012 e il 2014 – l’opportunità di correre sulla stessa pista dei grandi campioni dell’atletica mondiale. Ogni squadra è composta da 12 elementi, sei ragazzi e sei ragazze, impegnati in una coinvolgente prova di squadra sui 200 metri. Le squadre gareggeranno a Roma con delle speciali maglie create da C.I.T.T.I.

Per Campi Bisenzio sarà presente una delegazione ampia e partecipata: insieme ai giovani dell’Atletica Campi, ai dirigenti, ai tecnici e ai genitori (una spedizione di una cinquantina di persone), prenderà parte all’evento anche l’assessore allo sport del Comune di Campi, Simona Pizzirusso (nella foto), a testimonianza del forte legame tra società sportiva, scuola e istituzioni nel promuovere lo sport come momento di crescita e condivisione. L’appuntamento romano rappresenta non solo un’importante vetrina per i ragazzi, ma anche un’occasione formativa e motivazionale, inserita in uno dei meeting internazionali più prestigiosi del calendario mondiale. Partenza in pullman dallo stadio Zatopek alle 7.45, arrivo a Roma Stadio Olimpico prima delle 12, qui le staffette (sono più di 100 provenienti da tutta Italia) si ritroveranno allo stadio alle 14.30 per iniziare a gareggiare alle 16.30. Le prime 9 squadre in base ai tempi faranno la finale prima dell’inizio del Golden Gala.

Questa la composizione della due squadre: Campi Nord – Sara Rossetti, Thiago Zangara, Francesco Bottari, Matteo Focacci, Claudia Quaresima, Matteo Bacci, Margherita Mariotti, David Gambacciani, Alice Ceri, Letizia Oltrabella Marta Carli e Samuele D’Aversa. Campi Sud – Caterina Galletti, Martino Vieri, Alessandro Perone, Beniamino Romolini, Daniela Kapaj, Niccolò Guerrini, Claudia Giovannini, Gemma Billocci, Vittoria Primieri, Alessio Maria Raugei, Innocent Baldari e Sara Pratesi.

Guardando invece ai prossimi impegni organizzativi, l’Atletica Campi sarà protagonista sabato 13 e domenica 14 giugno con il Campionato Toscano Cadetti e Cadette, in programma proprio a Campi Bisenzio. Due giornate intense di gare, articolate tra sessioni mattutine e pomeridiane, che vedranno sfidarsi i migliori giovani talenti della regione in tutte le discipline dell’atletica leggera. Un doppio appuntamento, dunque, che conferma il ruolo centrale dell’Atletica Campi sia nella promozione sportiva giovanile sia nell’organizzazione di eventi di rilievo a livello regionale e nazionale.