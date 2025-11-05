Lavori a Firenze Cascine: a novembre altri due fine settimana senza treni per i pendolari signesi

SIGNA – Si preannunciano altri due fine settimana di disagi per i pendolari signesi. Per lavori infatti di manutenzione da parte di Rete Ferroviaria Italiana a Firenze Cascine, sabato e domenica 8 e 9 novembre e 22 e 23 novembre la circolazione ferroviaria sulla linea Firenze Santa Maria Novella-Empoli sarà interrotta dalle 22 del venerdì e per tutta la giornata appunto di sabato e domenica. Con queste modifiche alla circolazione ferroviaria: per quanto riguarda i treni ad alta velocità sulla direttrice Roma – Firenze – Genova saranno soppresse le sei Frecce in programma giornalmente tra Roma e Genova via Firenze Campo Marte, con alcune deviazioni puntuali via Pisa-Livorno-Grosseto. Per quanto riguarda invece la linea regionale, quella che interessa maggiormente i pendolari, sulla Firenze – Pisa i collegamenti saranno effettuati via Prato-Pistoia-Lucca, a eccezione di tre corse tra Lastra a Signa/Signa, Montelupo ed Empoli dedicate agli studenti che saranno effettuate con autobus. Firenze-Siena: i treni circoleranno solo tra Siena ed Empoli; collegamenti tra Siena e Firenze saranno effettuati in treno solo tra Siena e Granaiolo da dove si proseguirà o arriverà con autobus sostitutivi che effettueranno le sole fermate di Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa e in alcuni casi anche Firenze Rifredi. Firenze-Empoli: da Empoli si potrà raggiungere Firenze andando in treno fino a Granaiolo da dove si potrà proseguire in autobus per Firenze e viceversa. “Si invitano i viaggiatori a informarsi – si legge in una nota – per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamando il call center gratuito 800 89 20 21”.