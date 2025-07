Lavori al Rimaggio di piazza del Mercato: il Comune incontra i commercianti

SESTO FIORENTINO – Mentre prende forma una nuova piazza del Mercato per i lavori in corso lungo gli argini del Rimaggio, sono iniziati gli incontri, promossi dal Comune, con esercenti e categorie economiche. Al centro degli incontri la condivisione e la valutazione delle ipotesi del nuovo assetto di piazza del Mercato in seguito alla demolizione […]

SESTO FIORENTINO – Mentre prende forma una nuova piazza del Mercato per i lavori in corso lungo gli argini del Rimaggio, sono iniziati gli incontri, promossi dal Comune, con esercenti e categorie economiche. Al centro degli incontri la condivisione e la valutazione delle ipotesi del nuovo assetto di piazza del Mercato in seguito alla demolizione del ponte carrabile sul lato sud prevista per le prossime settimane. Il sindaco Lorenzo Falchi e il vicesindaco Claudia Pecchioli hanno incontrato oggi le categorie economiche e alcuni commercianti per presentare lo stato dell’arte dei lavori e alcune prime ipotesi progettuali di collegamento tra piazza Lavagnini e piazza del Mercato. “Come annunciato già da tempo, nelle prossime settimane il Consorzio di Bonifica procederà alla demolizione del ponte e ai lavori di ricostruzione delle spallette abbattute dalle acque – spiega il sindaco Lorenzo Falchi – L’intenzione, per il futuro, è quella di mantenere un collegamento adeguato tra piazza del Mercato e piazza Lavagnini. Stiamo lavorando ad alcune ipotesi progettuali, sia carrabili che pedonali o miste, che andranno ad incidere sull’assetto delle piazze e sulla loro conformazione. Abbiamo quindi ritenuto necessario avviare una serie di incontri con categorie economiche, esercenti e ambulanti per condividere questo passaggio importante”.