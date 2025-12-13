Lavori alla rete idrica, via Macia chiusa per tre giorni in due fasce orarie

CARMIGNANO – Via Macia sarà chiusa al traffico in due diverse fasce orarie, 8.30-13.30 e 14-16.30, per interventi di allaccio alla rete idrica da lunedì 15 a mercoledì 17 dicembre, con deviazione per Carmignano da via Rossini. Sempre per lavori, ma alla rete fognaria, relativi alla stazione di sollevamento via Elzana-via Macia, dal lunedì 15 […]

CARMIGNANO – Via Macia sarà chiusa al traffico in due diverse fasce orarie, 8.30-13.30 e 14-16.30, per interventi di allaccio alla rete idrica da lunedì 15 a mercoledì 17 dicembre, con deviazione per Carmignano da via Rossini. Sempre per lavori, ma alla rete fognaria, relativi alla stazione di sollevamento via Elzana-via Macia, dal lunedì 15 dicembre a sabato 31 gennaio 2026, comunque non oltre venerdì 6 febbraio 2026, è disposta la circolazione a senso unico alternato su via Elzana, all’altezza di via Macia. E a proposito di lavori sulla rete idrica, Publiacqua comunica che cesserà l’erogazione in via del Castello lunedì 15 dicembre dalle 8. L’acqua tornerà nel pomeriggio. Chiusa al traffico, infine, da lunedì 15 a venerdì 16 gennaio 2026, comunque non oltre il 20 gennaio, anche via del Cimitero, nella fascia oraria 7-18. Nello stesso periodo, e nella stessa fascia oraria, via San Giuseppe sarà a senso unico alternato, regolato da movieri, all’altezza di via del Cimitero, di fronte a via Giorgio De Chirico per l’installazione della nuova rete elettrica.