Lavori all’illuminazione pubblica, dal 26 febbraio chiude un tratto di via del Fantone

LASTRA A SIGNA – Per lavori all’impianto di illuminazione pubblica, un tratto di via del Fantone sarà chiuso alla circolazione e sarà istituito il divieto di sosta a partire dal 26 febbraio fino al termine dei lavori in orario dalle 8 alle 17. Il tratto interessato dai lavori è quello tra l’intersezione con via Val […]

LASTRA A SIGNA – Per lavori all’impianto di illuminazione pubblica, un tratto di via del Fantone sarà chiuso alla circolazione e sarà istituito il divieto di sosta a partire dal 26 febbraio fino al termine dei lavori in orario dalle 8 alle 17. Il tratto interessato dai lavori è quello tra l’intersezione con via Val Di Rose fino all’incrocio con via del Sassoforte. I residenti del tratto di strada potranno accedere alle loro abitazioni in base all’avanzamento dei lavori di scavo. Si tratta di un intervento che fa parte, spiegano dal Comune, “del progetto di estensione e miglioramento della pubblica illuminazione portato avanti dall’amministrazione comunale in corrispondenza di zone o in alcuni tratti di strade comunali scarsamente illuminate o carenti di illuminazione. L’obiettivo è potenziare l’efficientamento della pubblica illuminazione con la finalità di una miglior percorribilità e visibilità, sicurezza delle strade. Il progetto ha già riguardato nelle scorse settimane via di Rimaggio, nel tratto dalla fermata ferroviaria all’intersezione con via Santa Lucia e via Leonardo Da Vinci nei pressi dell’impianto sportivo de La Guardiana e si completa con questo ultimo intervento per un investimento di 120.000 euro di fondi dalle casse comunali”.