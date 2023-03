Lavori di asfaltatura in viale Etruria, da giovedì previste chiusure notturne

FIRENZE – Procede l’asfaltatura di viale Etruria. Questa settimana i lavori interessano le corsie di sorpasso in direzione uscita città con restringimenti di carreggiata. Inoltre, da giovedì 30 marzo in orario notturno (21-6) è prevista la chiusura dell’immissione di viale Etruria su viale Piombino, di viale di viale Piombino (da viale Etruria a via Livorno e da via della Casella all’immissione dell’uscita da viale Etruria) e via Livorno (da viale Piombino sulla rampa di immissione alla carreggiata principale di viale Livorno in direzione di via Baccio da Montelupo). In questo orario viale Piombino diventerà a senso unico da via Livorno verso via Bibbiena. Percorso alternativo per via Livorno: via della Casella-via Baccio da Montelupo-via Livorno. Questa fase dei lavori terminerà il 5 aprile.