Lavori di asfaltatura tra Colonnata e il centro

SESTO FIORENTINO – Da venerdì 30 giugno a venerdì 7 luglio sono previsti interventi di riasfaltatura che interesseranno la zona di Colonnata, via Gramsci e viale della Repubblica.

Venerdì 30 giugno sarà chiusa al traffico via Gramsci, nel tratto compreso tra piazza XXX Novembre (“rotonda del Pegaso”) e viale Machiavelli. Nello stesso segmento sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

Lunedì 3 luglio i cantieri si sposteranno in viale della Repubblica. Nel tratto compreso tra via Gramsci e via I Settembre saranno istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato dei civici pari e il senso unico di circolazione con direzione valle. Tra via I Settembre e viale I Maggio sarà in vigore il solo divieto di sosta con rimozione forzata sul lato dei civici pari. In questo tratto e in prossimità dell’intersezione con via I Settembre saranno istituiti alcuni restringimenti di carreggiata.

Dal 4 luglio al 7 luglio i cantieri si apriranno in via Fibonacci (tratto compreso tra viale I Maggio e via Bencini), via Ugo Bassi (tratto compreso tra via Fibonacci e via Cerreti), via Cerreti (tra via Ugo Bassi e via Bixio), via Bixio (tra via Cerreti e via delle Porcellane) e nel parcheggio pubblico all’incrocio tra via Bixio e via delle Porcellane. In questo caso i lavori saranno eseguiti in più fasi che interesseranno di volta in volta una sola strada, dove saranno istituiti i divieti di sosta e di transito con i tempi e le modalità indicate dalla cartellonistica sul posto.