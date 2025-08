Lavori di manutenzione nelle scuole nel periodo estivo

CALENZANO – Oltre 110mila euro è l’investimento del Comune per i lavori di manutenzione nelle scuole in programma nel periodo estivo. Per i nidi i lavori si sono indirizzati all’impianto di climatizzazione del Trenini per un importo di circa10mila euro, mentre per il nido Il Fantabosco è stato acquistato un climatizzatore portatile. “Approfittiamo della pausa […]

CALENZANO – Oltre 110mila euro è l’investimento del Comune per i lavori di manutenzione nelle scuole in programma nel periodo estivo. Per i nidi i lavori si sono indirizzati all’impianto di climatizzazione del Trenini per un importo di circa10mila euro, mentre per il nido Il Fantabosco è stato acquistato un climatizzatore portatile. “Approfittiamo della pausa estiva per rendere più accoglienti e confortevoli le scuole al rientro dalle vacanze – spiegano gli assessori ai lavori pubblici Maurizio Sansone e alle politiche educative Marco Bonaiuti – e per eseguire interventi più strutturali, come nei casi della scuola secondaria e dell’immobile che ospita il plesso di Villa Martinez. Oltre all’impiego di risorse per gli interventi più rilevanti a cura di imprese esterne, sono stati impegnati anche i due nuovi dipendenti comunali addetti alle manutenzioni il cui impiego è particolarmente utile per interventi mirati e più continuativi”.

L’impegno maggiore, per quanto riguarda le scuole dell’infanzia, è sull’immobile che ospita Villa Martinez e il centro civico con una manutenzione straordinaria relativamente all’adeguamento statico, per un importo di circa 45mila euro. Alla Munari i lavori di manutenzione, eseguiti dagli operai comunali, riguardano in particolare la parte esterna (sostituzione di pozzetti, rifacimento porzioni di pavimentazioni), al plesso Malaguzzi è prevista una manutenzione degli infissi. Alle scuole primarie, come di consueto, sono state tinteggiate le aule che ospiteranno a settembre le prime classi e altri interventi a cura degli operai comunali. Alla Don Milani è stata eseguita la riparazione delle tubazioni del riscaldamento, per una spesa di circa 25mila euro. Al plesso di Carraia sono state sostituite le tubazioni dell’acqua sia alla primaria che alla scuola dell’infanzia.

Alla scuola secondaria di primo grado Arrighetto da Settimello l’intervento maggiore è il risanamento della passerella pedonale di accesso alla struttura, in corso in questi giorni, per un impegno di circa 30mila euro. Gli addetti del Comune di sono invece occupati del rifacimento delle sedute della tribuna della palestra Mascagni.