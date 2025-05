Lavori di manutenzione straordinaria in tre aree per cani

CALENZANO – Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria per le aree cani di via Pertini e via Ungaretti nel capoluogo e di via Grandi a Carraia, per una spesa da parte del Comune di 30mila euro. La durata dell’intervento sarà di circa un mese. Per le tre aree è previsto un completo restyling: i […]

CALENZANO – Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria per le aree cani di via Pertini e via Ungaretti nel capoluogo e di via Grandi a Carraia, per una spesa da parte del Comune di 30mila euro. La durata dell’intervento sarà di circa un mese. Per le tre aree è previsto un completo restyling: i lavori prevedono la rimozione dell’attuale recinzione e la sostituzione con una recinzione con rete a pannelli, l’installazione di cancelli con chiavistello e la posa in opera di fontanelli per abbeverare gli animali. “Andiamo a intervenire su tre aree – spiega l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Sansone – che avevano necessità di una manutenzione straordinaria. La soluzione progettuale è stata redatta anche tenendo conto delle segnalazioni e richieste dei cittadini per rendere gli spazi più sicuri per i cani, ad esempio con recinzioni di altezza maggiore. Sappiamo che le aree sono molto utilizzate dai residenti e l’Amministrazione valuterà l’ipotesi di realizzarne ulteriori sul territorio, in particolare nel capoluogo”.