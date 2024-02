Lavori di riqualificazione alla ex Gimasa: in corso l’allestimento del cantiere

SIGNA – In via di allestimento il cantiere alla Gimasa per l’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura finanziato dal Pnrr. Già a inizio marzo i primi lavori che dovrebbero concludersi entro l’autunno 2024. “Al momento si stanno liberando le aree esterne alla biblioteca per permettere l’allestimento del cantiere e l’imminente inizio dei lavori […]

SIGNA – In via di allestimento il cantiere alla Gimasa per l’intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico della struttura finanziato dal Pnrr. Già a inizio marzo i primi lavori che dovrebbero concludersi entro l’autunno 2024. “Al momento si stanno liberando le aree esterne alla biblioteca per permettere l’allestimento del cantiere e l’imminente inizio dei lavori – dice il sindaco Giampiero Fossi – si tratta di un intervento importante che darà un nuovo aspetto all’edificio e porterà grandi vantaggi anche in termini energetici. Un lavoro che restituirà la giusta dignità a un edificio strategico e funzionale come la ex Gimasa dove trovano sede la Biblioteca comunale e l’Antiquarium”. Il cantiere della Gimasa – insieme agli altri quattro interventi Pnrr in programma sul territorio di Signa – si inserisce nel disegno generale di rigenerazione urbana che l’Amministrazione comunale sta portando avanti da tempo. “Finalmente avremo un polo culturale non solo attivo ma ancor più funzionale ed efficiente”, conclude il sindaco.