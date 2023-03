Lavori di risanamento acustico in via Pistoiese: lunedì 27 marzo si parte. L’intervento sarà suddiviso in cinque fasi

CAMPI BISENZIO/SIGNA – Iniziano lunedì 27 marzo i lavori di posa di asfalto fonoassorbente volti al risanamento acustico della sede stradale di via Pistoiese (SR66) dalla rotonda di San Donnino fino all’Indicatore. I lavori, finanziati da Regione Toscana, “guardano – si legge in una nota – a un miglioramento della percorribilità di una delle principali arterie dei Comuni di Signa e di Campi Bisenzio. L’intervento sarà suddiviso in lotti così da garantire – per tutta la durata dei lavori – la percorribilità di via Pistoiese in direzione Firenze. Saranno invece portate modifiche alla viabilità per la percorribilità in direzione Pistoia”.

La prima fase dei lavori coinvolgerà il tratto compreso tra piazza del Popolo e via Pistoiese, altezza civico 145 (via Giuncheta per Campi Bisenzio). Verrà istituito divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore ai ml. 7 sulla via Pistoiese (SR 66) per la sola corsia di marcia che dalla rotatoria via Liberto Roti conduce verso via di San Cresci/piazza del Popolo nel Comune di Signa (esclusi i veicoli di Autolinee Toscane, Alia, Scuolabus). Verrà istituito divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, nel solo tratto di via Pistoiese che va dalla piazza del Popolo fino al numero civico 145 della via Pistoiese, corrispondente su Campi Bisenzio all’intersezione con via Giuncheta; istituzione dell’obbligo di svolta a destra per chi esce da via I° Maggio e di svolta a sinistra per chi esce da via XIII Martiri, in entrambi i casi con direzione Firenze; istituzione dell’obbligo di svolta a destra con direzione Firenze o obbligo di perseguire a diritto con direzione via della Crescia (Campi Bisenzio) per chi esce da piazza del Popolo.

Nella seconda fase sarà coinvolto il tratto di via Pistoiese compreso tra il civico 145 e il 161 (corrispondente nel Comune di Campi Bisenzio con l’intersezione di via San Martino); mantenuto il divieto di transito ai veicoli di lunghezza superiore ai 7 ml. sulla corsia di marcia che va dalla rotatoria di via Liberto Roti e conduce verso via San Cresci/ piazza del Popolo (fatto salvo per i veicoli di Autolinee Toscane, Alia, Scuolabus). Divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, solo sul tratto compreso di via Pistoiese dal civico 145 al civico 161 (corrispondente nel Comune di Campi Bisenzio con l’incrocio di via San Martino). Istituzione del senso unico di marcia con direzione Firenze sulla via Pistoiese – tratto compreso da piazza del Popolo fino al civico 161 (corrispondente nel Vomune di Campi Bisenzio con l’intersezione con via San Martino). Sarà mantenuto l’obbligo di svolta a destra per chi esce da via I° Maggio e svolta a sinistra per chi esce da via XIII Martiri, in entrambi i casi con direzione Firenze. Sarà mantenuto l’obbligo di svolta a destra con direzione Firenze o obbligo di proseguire a diritto con direzione via della Crescia (Campi Bisenzio) per chi esce da piazza del Popolo.

Nella terza fase si lavorerà sul tratto di via Pistoiese compreso tra il civico 161 e la rotatoria dell’Indicatore con divieto di transito, ai veicoli di lunghezza superiore ai ml. 7, su via Pistoiese per la sola corsia di marcia che dalla rotatoria di via Liberto Roti conduce verso via di San Cresci/ piazza del Popolo (escluso i veicoli di Autolinee Toscane, Alia, Scuolabus). Sarà istituito il divieto di sosta nel tratto di via Pistoiese compreso tra il civico 161 e la rotatoria dell’Indicatore (via Indicatorio); il senso unico di marcia, con direzione Firenze, su via Pistoiese nel tratto compreso da piazza del Popolo fino la rotatoria di via Indicatorio. Sarà mantenuto l’obbligo di svolta a destra per chi esce da via I° Maggio e svolta a sinistra per chi esce da via XIII Martiri – in entrambi i casi con direzione Firenze. Mantenuto anche l’obbligo di svolta a destra con direzione Firenze o obbligo di perseguire a diritto con direzione via della Crescia (Campi Bisenzio) per chi esce da piazza del Popolo.

La quarta fase dei lavori consisterà nell’asfaltatura della rotatoria dell’Indicatore, posta all’incrocio tra via Indicatorio e via Pistoiese. Verrà istituito quindi un senso unico di marcia su via Pistoiese nel tratto compreso tra la rotatoria dell’Indicatore e via Tiziano Vecellio – direzione Poggio a Caiano -Pistoia; obbligo di svolta a destra per chi esce da via Indicatorio con direzione Firenze; divieto di sosta su via Pistoiese dalla rotatoria dell’Indicatore, tratto da via Indicatorio fino al civico 161 della via Pistoiese. Sarà istituito infine l’obbligo di svolta destra in via Tiziano Vecellio per chi percorre via Pistoiese approssimandosi alla stessa via Tiziano Vecellio con direzione Firenze. La quinta fase dei lavori prevede l’istituzione del senso unico di marcia con direzione Firenze su via Pistoiese – tra piazza del Popolo e la rotatoria di via Liberto Roti e divieto di sosta, con rimozione dei veicoli, su via Pistoiese sempre da piazza del Popolo alla rotatoria di via Liberto Roti. Infine sarà istituito l’obbligo di svolta destra per chi esce da via di Forralta con direzione Firenze. Per richieste di informazioni e segnalazioni legate a problematiche inerenti la viabilità e la segnaletica telefonare ai numeri 055/8794300 -301 per parlare con la Polizia Municipale di Signa e per Campi Bisenzio 055/8959244 – 233 (Menegatti / Migliorati) oppure la centrale operativa della Polizia Municipale di Campi Bisenzio 055/8959469.