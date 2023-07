Lavori Enel e distacco della corrente

CALENZANO – Enel informa che per consentire i lavori alla rete elettrica, è previsto un distacco della corrente per mercoledì 19 luglio, dalle 9 alle 17, nelle seguenti vie: via Marinella numeri civici: da 7 a 15, da 19 a 23, da 31 a 33, da 37 a 47, da 63 a 73, 9a, 21a, […]

CALENZANO – Enel informa che per consentire i lavori alla rete elettrica, è previsto un distacco della corrente per mercoledì 19 luglio, dalle 9 alle 17, nelle seguenti vie: via Marinella numeri civici: da 7 a 15, da 19 a 23, da 31 a 33, da 37 a 47, da 63 a 73, 9a, 21a, 51a, 51p, 67a, 71a, da 2 a 4, 20, da 32 a 34, via Macia numeri civici: da 1 a 3, 9, 35, da 53 a 55, 35a, 53a, 51/55, 10, 16, 30, 34, da 54 a 60, 66, 62p, via Prati numeri civici: da 9 a 21, 31, 19a, 19b, 19c, da 8 a 16, 20, 8a, 12a, 16a, via Mia Martini, via Pagnelle, 57, 67a.