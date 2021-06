Lavori in corso di asfaltatura sulle strade

SESTO FIORENTINO – Riasfaltatura per molte strade di Sesto, i lavori di media unità sono in corso e nei giorni scorsi hanno interessato soprattutto la zona di Colonnata e Querceto eseguiti da Publiacqua e Openfiber secondo accordi stretti con l’Amministrazione comunale.Già da alcuni giorni sono stati completati, tra gli altri, gli interventi in via Giotto, […]

SESTO FIORENTINO – Riasfaltatura per molte strade di Sesto, i lavori di media unità sono in corso e nei giorni scorsi hanno interessato soprattutto la zona di Colonnata e Querceto eseguiti da Publiacqua e Openfiber secondo accordi stretti con l’Amministrazione comunale.

Già da alcuni giorni sono stati completati, tra gli altri, gli interventi in via Giotto, via dei Redini, via del Torrente; ad essere interessate anche via Mercalli, via del Cuoco, via di Querceto, via Cavour, via Fiorelli, via della Tosa, via Milano, via Gramsci, limitatamente alla striscia di sosta nel tratto compreso tra via Presciani e via Santa Caterina e via degli Oleandri. Il termine per l’ultimazione degli interventi è previsto per la fine di giugno..

“Si tratta di rifacimenti di media e piccola entità, ma comunque in molti casi attesi dai residenti e necessari – spiega l’assessore Diana Kapo – Nel mese di luglio sarà finalmente riasfaltata da Publiacqua via Biancalani nella parte interessate dal primo lotto di lavori di questi mesi. Ci lasciamo alle spalle una fase importante per quanto riguarda il potenziamento infrastrutturale della nostra città che inevitabilmente ha avuto un impatto sulle condizioni dei tappeti stradali e che, grazie al lavoro di coordinamento dei nostri uffici, contiamo di ripristinare e migliorare”