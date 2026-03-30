Lavori in corso e provvedimenti per la viabilità a Carmignano: ecco dove

CARMIGNANO – Lavori in corso e provvedimenti per la viabilità. A partire da via Baccheretana, per la posa della nuova rete elettrica, che sarà a senso unico alternato, nel tratto tra via Statale e via Pistoiese, dalle 8 alle 18 di giovedì 2 aprile fino a sabato 2 maggio. Il senso unico alternato, con movieri, per la cablatura, è istituito da domani, martedì 30 marzo, fino a giovedì 30 aprile, comunque non oltre giovedì 7 maggio, dalle 7 alle 18, in varie strade: via Calcinaia, tra il numero civico 38 e via Macia; via Giordano Bruno, nel tratto tra via Calcinaia e il numero civico 15; via Tommaso Campanella; via Macia, tra via Calcinaia fino alla rotatoria con via Rossini e via Don Mazzoni; via Le Fonti, tra via Macia e il numero civico 49; via Le Fonti tra via delle Corti fino al numero civico 4/A; via delle Corti, nel tratto tra il numero civico 20 e il numero civico 22 e dal numero civico 47 al numero civico 51; via Beethoven; via Monaco Guido; via Ottorino Respighi; via Antonio Vivaldi; via Mascagni, nel tratto tra il numero civico 25 via Leoncavallo e tra Ponchielli fino all’incrocio fra via Rossini e via Macia; via Leoncavallo, fra via Mascagni e il numero civico 3 di via Leoncavallo; via Amilcare Ponchielli; via Gioacchino Rossini; via La Volta; via Donizetti; piazza Cesare Battisti, nel tratto di strada compreso dal numero civico 3 al numero civico 18.