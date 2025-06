Lavori notturni allo svincolo della A11

SESTO FIORENTINO – Per l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione è stata disposta per le notti tra martedì 24 e mercoledì 25 e tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno la chiusura degli svincoli della A11 di Sesto Fiorentino.

In particolare, dalle 22 di martedì 24 giugno alle 6 di mercoledì 25 giugno resteranno chiuso al traffico gli svincoli con direzione Firenze, sia in entrata che in uscita. Dalle 22 di mercoledì 25 giugno alle 6 di giovedì 26 giugno resteranno chiusi al traffico gli svincoli con direzione mare, sia in entrata che in uscita.