Lavori per l’Autostrada dell’acqua, sei le autobotti nei Comuni della Piana

PIANA FIORENTINA – Saranno sei le autobotti presenti sul territorio. Autobotti a disposizione dei cittadini nelle ore dei lavori previsti dal 15 al 17 maggio e finalizzati al rinnovo e potenziamento dell’Autostrada dell’acqua in centro di Firenze. Un lavoro complesso i cui effetti sul servizio idrico si avvertiranno dalla tarda serata di venerdì 15 alla […]

PIANA FIORENTINA – Saranno sei le autobotti presenti sul territorio. Autobotti a disposizione dei cittadini nelle ore dei lavori previsti dal 15 al 17 maggio e finalizzati al rinnovo e potenziamento dell’Autostrada dell’acqua in centro di Firenze. Un lavoro complesso i cui effetti sul servizio idrico si avvertiranno dalla tarda serata di venerdì 15 alla mattina di domenica 17 maggio quando la situazione tornerà progressivamente a normalizzarsi. Le posizioni delle autobotti dove sarà possibile rifornirsi di acqua potabile sui comuni della Piana: Comune di Calenzano – piazza Vittorio Veneto (Calenzano); Comune di Campi Bisenzio – via Vittorio Veneto (fronte Parco Iqbal); via Barberinese (angolo via Tosca Fiesoli); viuzzo della Costituzione (San Donnino); Comune di Sesto Fiorentino – via Cafiero (angolo via del Cuoco); via Leopardi.

Queste le zone della Piana interessate dagli effetti dei lavori: Area gialla (abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua nelle ore serali 19-24) – per i Comuni inclusi in questa fascia si prevedono riduzioni di pressione che potrebbero determinare mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti, solo durante i momenti di maggior consumo. Zone coinvolte: Campi Bisenzio – tutto il Comune; Comune di Signa – San Mauro a Signa, Sant’Angelo a Lecore e limitrofe; Calenzano – tutto il Comune; Sesto Fiorentino – tutto il Comune (escluse le zone alte come Quinto Alto, Colonnata e Querceto).