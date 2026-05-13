Lavori per l’Autostrada dell’acqua, sei le autobotti nei Comuni della Piana

PIANA FIORENTINA – Saranno sei le autobotti presenti sul territorio. Autobotti a disposizione dei cittadini nelle ore dei lavori previsti dal 15 al 17 maggio e finalizzati al rinnovo e potenziamento dell’Autostrada dell’acqua in centro di Firenze. Un lavoro complesso i cui effetti sul servizio idrico si avvertiranno dalla tarda serata di venerdì 15 alla mattina di domenica 17 maggio quando la situazione tornerà progressivamente a normalizzarsi. Le posizioni delle autobotti dove sarà possibile rifornirsi di acqua potabile sui comuni della Piana: Comune di Calenzano – piazza Vittorio Veneto (Calenzano); Comune di Campi Bisenzio – via Vittorio Veneto (fronte Parco Iqbal); via Barberinese (angolo via Tosca Fiesoli); viuzzo della Costituzione (San Donnino); Comune di Sesto Fiorentino – via Cafiero (angolo via del Cuoco); via Leopardi.
Queste le zone della Piana interessate dagli effetti dei lavori: Area gialla (abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua nelle ore serali 19-24) – per i Comuni inclusi in questa fascia si prevedono riduzioni di pressione che potrebbero determinare mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti, solo durante i momenti di maggior consumo. Zone coinvolte: Campi Bisenzio – tutto il Comune; Comune di Signa – San Mauro a Signa, Sant’Angelo a Lecore e limitrofe; Calenzano – tutto il Comune; Sesto Fiorentino – tutto il Comune (escluse le zone alte come Quinto Alto, Colonnata e Querceto).
Publiacqua ha previsto un programma di comunicazione all’utenza che prevede azioni specifiche ulteriori a quelle messe in campo normalmente. Saranno effettuate chiamate ai numeri fissi, SMS ai cellulari degli utenti registrati nel nostro Database (ricordiamo che per registrarsi è necessario compilare la form presente sul sito all’indirizzo https://www.publiacqua.it/acqua-alert ), volantinaggi nelle aree critiche, post su Facebook ai profili selezionati per Cap, post su altri canali social. Sul sito di Publiacqua sarà presente una sezione dedicata dove gli utenti potranno trovare informazioni di dettaglio sulle aree impattate per ciascun comune e, digitando il proprio indirizzo, verificare il grado di disagio atteso per la propria abitazione in base alle fasce sopradette. A tutti i Comuni verrà inviata comunicazione specifica su aree impattate nel loro territorio. È stata inoltre istituita una sala operativa presso l’Impianto dell’Anconella in contatto con le sale operative della Protezione civile.