Lavori Pnrr per il nuovo acquedotto, chiusa al traffico la rotatoria fra via Pistoiese, via di Montemurlo e via Lungo il Ficarello fra Viaccia e Mazzone

PRATO – Da domani, sabato 29 marzo, alle 8.30 a lunedì 31 marzo sarà chiusa al traffico la rotatoria fra via Pistoiese, via di Montemurlo e via Lungo il Ficarello fra Viaccia e Mazzone per i lavori di allacciamento del nuovo acquedotto eseguiti da Publiacqua e finanziati attraverso i fondi Pnrr. Da lunedì 31 a mercoledì 2 aprile l’incrocio sarà parzialmente riaperto a senso unico alternato regolato da semaforo per permettere la riasfaltatura del tratto. Il provvedimento comporta dei cambiamenti anche per il trasporto pubblico locale con necessaria deviazione di percorso della Linea 207, sia in ingresso che in uscita città. Come fa sapere Autolinee Toscane, la località di Mazzone sarà servita regolarmente da tutte le corse della Linea 207 e della Linea SC. Sarà invece temporaneamente sospeso il collegamento con le località di Viaccia e di Narnali della Linea 207, sostituito dalla possibilità di utilizzo da parte dell’utenza delle linee urbane 1+ e 10: ultima fermata utile in uscita città Pasubio; prima fermata utile in ingresso città Pistoiese 14.

Inoltre su richiesta dell’assessorato alla mobilità sono state individuate alcune corse della Linea 207 di interesse scolastico che oltre ad effettuare la normale deviazione, effettueranno anche un “laccio” di collegamento con la frazione di Viaccia: la fermata provvisoria, istituita per tutte le corse individuate, a servizio della località di Viaccia, sarà posta in via Valdingole, nel tratto compreso tra via Pistoiese e via Castelfidardo. Queste le corse di interesse individuate: sabato 29 marzo (rientro a casa degli studenti da Prato) – corse delle 12.30 e 13.40 in partenza da Prato Stazione FS per Agliana (12.51 e 14.01 transito previsto da Viaccia); corse delle 13 e 13.25 in partenza da Prato Stazione FS per Santorezzo (13.21 e 13.46 transito previsto da Viaccia); corsa delle 12.10 in partenza dal plesso scolastico di via Reggiana per Oste Liceo Artistico (12.29 transito previsto da Viaccia).

lunedì 31 marzo (ingresso a scuola degli studenti verso l’Istituto Capitini di Agliana e verso il Liceo Artistico di Oste) corsa delle 7.12 in partenza da Prato Stazione FS per Agliana Istituto Capitini e Agliana (7.33 transito previsto da Viaccia); corse delle 7.15 e 7.20 in partenza da Prato Stazione FS per Oste Liceo Artistico (7.38 e 7.41 transito previsto da Viaccia). Lunedì 31 marzo (ingresso a scuola degli studenti verso Prato) corsa delle 7.26 in partenza da Santorezzo per Prato Stazione FS (7.35 transito previsto da Viaccia). corsa delle 6.57 in partenza da Agliana per Prato Stazione FS (7.03 transito previsto da Viaccia); corsa delle 7 in partenza da Santorezzo per i plessi scolastici di via Dossetti e via Di Reggiana (7.14 transito previsto da Viaccia); corsa delle 7 in partenza da Oste per Istituto Buzzi (7.17 transito previsto da Viaccia); corsa delle 7.26 in partenza da Santorezzo per Prato Stazione FS (7.35 transito previsto da Viaccia).