Lavori Publiacqua dal 15 al 17 maggio: ecco dove saranno posizionate le dodici autobotti nella provincia di Prato

PRATO – Saranno dodici le autobotti presenti sul territorio della provincia di Prato. Autobotti a disposizione dei cittadini nelle ore dei lavori previsti dal 15 al 17 maggio e finalizzati al rinnovo e potenziamento dell’Autostrada dell’acqua nel centro di Firenze. Un lavoro complesso i cui effetti sul servizio idrico si avvertiranno dalla tarda serata di […]

PRATO – Saranno dodici le autobotti presenti sul territorio della provincia di Prato. Autobotti a disposizione dei cittadini nelle ore dei lavori previsti dal 15 al 17 maggio e finalizzati al rinnovo e potenziamento dell’Autostrada dell’acqua nel centro di Firenze. Un lavoro complesso i cui effetti sul servizio idrico si avvertiranno dalla tarda serata di venerdì 15 alla mattina di domenica 17 maggio quando la situazione tornerà progressivamente a normalizzarsi. Le autobotti saranno quindi in via dei Fossi (parcheggio pubblico – zona Macrolotto 1), via Mozza sul Gorone (zona Ponte Datini/viale Galilei), via Caduti senza Croce (Maliseti), via Taro (zona Scuola Ciliani – Chiesanuova), via Umberto Giordano, piazza Mercatale, piazza Papa Giovanni XXIII (zona Sacra Famiglia), via delle Fonti di Mezzana (parcheggio), via Brasimone (zona Galciana), piazzale Maria Callas (zona Fontanello Grignano), via Zarini (parcheggio altezza Banca MPS/limitrofo incrocio via Roma) e via Matteotti (Comune di Poggio a Caiano).

Queste invece le zone della provincia di Prato interessate dagli effetti dei lavori: sulla città di Prato è stata individuata, poi, una fascia blu. Questo in virtù di una situazione gestionale peculiare che, in virtù di una distrettualizzazione molto capillare, consente a Publiacqua di garantire il servizio in fasce puntuali e corrispondenti con gli orari di massimo consumo. L’orario di tali fasce è il seguente: 7-09, 12-14.30, 19-24. Area blu zone interessate: centro storico, Maliseti, Narnali, Viaccia, San Paolo, Vergaio, Tobbiana, Casale, Capezzana, Galciana, Sant’Ippolit, Chiesanuova, Le Badie, Grignano, Borgonuovo, zona Stazione Centrale, La Pietà.

Area arancio (abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua in particolare nelle ore pomeridiane e serali 14-24): nei Comuni e nelle zone compresi in questa fascia si prevedono riduzioni significative di pressione con rischio di mancanze d’acqua ai piani alti (anche oltre l’orario indicato) in assenza di autoclave (ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto), e durante i momenti di maggior consumo e nelle ore pomeridiane e serali. Zone interessate: Comune di Prato – zona a sud dell’Autostrada A11 (Paperino, San Giorgio a Colonica, Iolo, Tavola, Paperino, San Giusto, Fontanelle e limitrofe), zona di Mezzana, Interporto, Lecci, Gonfienti, zona a Nord dell’Autostrada A11 compresa tra la stessa Autostrada, via Leonardo da Vinci a Nord, via Salvador Allende a Ovest, via Malfante a Est.

Area gialla (abbassamenti di pressione e possibili mancanze d’acqua nelle ore serali 19-24): per i Comuni inclusi in questa fascia si prevedono riduzioni di pressione che potrebbero determinare mancanze d’acqua ai piani alti, in assenza di autoclave ovvero in presenza di autoclave posto sottotetto o comunque ai piani alti, solo durante i momenti di maggior consumo. Zone coinvolte: Poggio a Caiano – tutto il comune; Prato – zone di Santa Lucia, Galceti e Figline, zona viale Galilei e via Bologna a nord del Ponte Datini, zona Filettole, Castellina, zona a nord di viale Borgo Valsugana, la Macine e la Querce.