Lavori Publiacqua: senso unico alternato in via Pistoiese all’altezza del sottopasso ferroviario di Borgonuovo

PRATO – Il 4 febbraio, e fino alla fine del mese, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto di via Pistoiese tra il sottopasso ferroviario e il sovrappasso della tangenziale per la realizzazione della rete idrica da parte di Publiacqua. Nello stesso periodo, è previsto che in via Scarlatti, nel tratto compreso tra l’intersezione con […]

PRATO – Il 4 febbraio, e fino alla fine del mese, sarà istituito il senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto di via Pistoiese tra il sottopasso ferroviario e il sovrappasso della tangenziale per la realizzazione della rete idrica da parte di Publiacqua. Nello stesso periodo, è previsto che in via Scarlatti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Pistoiese e l’intersezione con via Busoni, sia istituito il senso unico con direzione via Ciulli e che venga chiuso al transito il tratto di via Corelli compreso tra la rotonda che regola l’intersezione con via Pistoiese-via Scarlatti e il civico 2. A chi vuole raggiungere Narnali, si suggerisce di percorrere la tangenziale in direzione nord, via della Pace e poi rientrare in via di Maliseti, mentre per raggiungere Borgonuovo, si suggerisce di percorrere via Pasubio, via della Pace, tangenziale in direzione sud, via suor Niccolina Infermiera, via dell’Alberaccio e poi via Pistoiese. Sabato 31 gennaio, inoltre, dalle 8.30 alle 10, sarà chiusa al traffico la carreggiata di viale Nam Dinh in direzione Capezzana, in corrispondenza del sottopasso con via Suor Niccolina per consentire lavori di manutenzione dell’impianto di sollevamento a cura di Consiag Servizi Comuni. Come viabilità alternativa sarà possibile percorrere la corsia di superficie.