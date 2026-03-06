Lavori stradali a Signa e nelle frazioni. Con modifiche (temporanee) alla viabilità

SIGNA – Lavori in arrivo a Signa e nelle frazioni, con modifiche – temporanee – anche alla viabilità come da ordinanze della Polizia locale. A partire da San Mauro dove, nei giorni 11 e 12 marzo, con orario 9-16.30, sarà istituito il divieto di transito a tutti i veicoli con chiusura anche per i pedoni del marciapiedi in via della Balduccia fra il civico 8 e l’incrocio con via della Lama (i movieri presenti avranno comunque cura di coadiuvare i pedoni nell’attraversamento della strada nel tratto di strada loro interdetto). Via Machiavelli: nel tratto da via dei Colli al civico 5 divieto di sosta con rimozione dei mezzi su entrambi i lati e divieto di transito; doppio senso di circolazione nel tratto attualmente senso unico per i soli residenti in via Machiavelli che si immettono da via dei Macelli. Via dei Colli in prossimità di via Machiavelli: senso unico alternato regolato da movieri. Via XVV Aprile nel tratto compreso fra via del Crocifisso e il civico 19: divieto di sosta con rimozione dei mezzi su entrambi i lati della strada e restringimento della carreggiata. Via del Crocifisso nel tratto compreso fra via dei Colli e via XXV Aprile: divieto di sosta con rimozione dei mezzi su entrambi i lati e divieto di transito.

(Immagine di archivio)