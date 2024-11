Lavori sulla rete idrica da lunedì 11 novembre

SESTO FIORENTINO – Per l’esecuzione di alcuni interventi sulla rete idrica, da lunedì 11 a mercoledì 13 novembre via Capponi resterà chiusa al traffico. Da giovedì 14 a venerdì 22 novembre in via del Ghirlandaio saranno in vigore il divieto di transito dalle 9 alle 17 e di sosta 0-24 nel tratto compreso tra via […]

SESTO FIORENTINO – Per l’esecuzione di alcuni interventi sulla rete idrica, da lunedì 11 a mercoledì 13 novembre via Capponi resterà chiusa al traffico. Da giovedì 14 a venerdì 22 novembre in via del Ghirlandaio saranno in vigore il divieto di transito dalle 9 alle 17 e di sosta 0-24 nel tratto compreso tra via Biancalani e via Bortolotti. Per tutto il periodo dei lavori, quindi da lunedì 11 a venerdì 22 novembre, continueranno ad essere in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 in via Stefani, sul lato dei civici pari dal civico 14 al civico 16, in via del Cuoco angolo via Biancalani sul lato dei civici dispari e in via Filzi, in prossimità dell’intersezione con via del Cuoco sul lato dei civici dispari.