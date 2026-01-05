Lavoro. Concorso pubblico per istruttore tecnico

SESTO FIORENTINO – Fino al 22 gennaio è possibile presentare la domanda per il concorso pubblico per 8 posti a tempo indeterminato e pieno con il profilo professionale di “Istruttore tecnico” indetto dai Comune di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci e Signa. I posti, tre riservati a particolari categorie sono così […]

SESTO FIORENTINO – Fino al 22 gennaio è possibile presentare la domanda per il concorso pubblico per 8 posti a tempo indeterminato e pieno con il profilo professionale di “Istruttore tecnico” indetto dai Comune di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci e Signa. I posti, tre riservati a particolari categorie sono così suddivisi: Comune Sesto Fiorentino 5 posti, di cui uno riservato alla categoria disabili e 1 riservato ai volontari delle forze armate, Comune Calenzano 1 posto, Comune Campi Bisenzio, 1 posto, Comune di Lastra a Signa 1 posto, riservato a favore dei volontari del Servizio Civile Universale. I requisiti per la fruizione delle riserve devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, stabilito nel bando di concorso, sia all’atto della sottoscrizione del contratto di lavoro. Le riserve verranno applicate esclusivamente nel caso in cui vi siano candidati idonei appartenenti alle categorie indicate. Per informazioni consultare il sito internet del Comune di Sesto Fiorentino (www.comune.sesto-fiorentino.fi.it).