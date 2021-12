Lavoro ed Europa: al Rinascita un incontro promosso dal Pd di Campi Bisenzio e Signa

CAMPI BISENZIO/SIGNA – Lavoro ed Europa saranno le parole chiave dell’iniziativa organizzata dalle unioni comunali del Pd di Campi Bisenzio e Signa a cui parteciperà il capodelegazione del Partito Democratico in Parlamento europeo, Brando Benifei. L’incontro, dal titolo “Unione europea: nuovi orizzonti della tutela del lavoro”, è in programma questa sera, venerdì 10 dicembre, al […]

L’incontro, dal titolo “Unione europea: nuovi orizzonti della tutela del lavoro”, è in programma questa sera, venerdì 10 dicembre, al Circolo Rinascita di San Piero a Ponti. Il dibattito affronterà il modo in cui i vari livelli di governo possono incidere sul recupero di diritti e tutele e di cambio di sistema sociale e produttivo. Un tema che tocca tanti aspetti, da quello delle delocalizzazioni alle nuove professioni, come nel caso dei riders, e che si dimostra più che mai all’ordine del giorno.

Questioni da affrontare con uno sguardo largo, come hanno pensato di fare anche Campi e Signa, unendo le forze oltre i “confini” per organizzare l’iniziativa. La serata inizierà a partire dalle 20 con la cena (antipasto, pizza al metro, bevande e caffè al costo di 20 euro), per poi proseguire con il dibattito. A confrontarsi sul tema, oltre a Benifei saranno l’assessore regionale Alessandra Nardini, il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, il sindaco di Signa Giampiero Fossi e l’assessore signese allo sviluppo economico e rapporti con l’Europa, Enrico Rossi.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid e l’accesso sarà consentito solo con il Green Pass (per la cena prenotare chiamando il numero 3925656490).