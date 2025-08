Lavoro: la crisi della Cree Lighting Europe

SESTO FIORENTINO – Rischio spostamento a Padova dell’azienda Cree Lighting Europe con ricadute negative sui lavoratori del sito sestese. L’azienda che si occupa di progettazione e realizzazione di sistemi di illuminazione è stata al centro di un incontro avvenuto il 31 luglio in Regione. Al tavolo di crisi era presente anche l’assessore al lavoro Jacopo Madau. La Cree Lighting Europe occupa una trentina di dipendenti, da tempo in crisi e ha intrapreso la strada del concordato in continuità, con la previsione di spostare in provincia di Padova la produzione.

“Insieme alla Regione stiamo seguendo da tempo la vicenda di questa azienda del nostro territorio e da parte nostra è massimo il supporto ai sindacati e alle lavoratrici e ai lavoratori – sottolinea l’assessore Madau – Quelli paventati sono di fatto dei licenziamenti mascherati, una prospettiva da scongiurare e che ci aspettiamo l’azienda rimetta in discussione. Per quanto ci riguarda continueremo a confrontarci con tutte la parti in causa, con l’obiettivo primario di preservare l’occupazione sul nostro territorio”.