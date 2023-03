Le “Anime vaganti” di Andrea Yuki Parigi: sabato 25 la presentazione del libro a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Andrea Yuki Parigi è l’autore più giovane con cui il gruppo culturale Liber-Aliter di Lastra a Signa ha avuto modo di confrontarsi: ha 17 anni ed è fra i più precoci nel panorama letterario. “Il suo – si legge in una nota – è un libro con un’impalcatura narrativa piuttosto complessa, che si sostanzia nell’intreccio di più storie e più identità, destinate (non a caso mi rifò al termine “destino”) a convergere, o meglio confluire – come acque che si sommano e si confondono – in un comune approdo, una sorta di colpo di scena che consiste nel disvelamento dell’orditura stessa. L’approccio, esistenzialista in quanto si configura come riflessione sul senso dello smarrimento e della ricerca del sé, non è tuttavia quello tipico dei romanzi di formazione in cui il cammino, tra inciampi e incertezze, conduce alla scoperta di strumenti o valori (solitamente valori come strumento) su cui edificare un’evoluzione personale; qui si assiste piuttosto, con impotenza, ad un impietoso sgretolamento delle prospettive e dell’identità stessa, sotto il peso di un vissuto che preclude il futuro e un possibile riscatto. Una prova d’autore non facile, che merita l’attenzione dovuta a chi decida di incamminarsi su una strada impervia e ingannevole come quella della scrittura, in cui capacità e aspettative rappresentano la sfida costante di una crescita personale che consentirà di svelare e consolidare personalità e talento. La letteratura riflette la persona: dimmi come scrivi e ti dirò chi sei. Yuki, che adolescente lo è, possiede invece il senso della sperimentazione, del limite da travalicare (il pulp che cavalca si intende come superamento delle convenzioni o delle aspettative) e una complessità che è ricerca e prova stilistica. Yuki, inoltre, attraversa l’espressività a trecentosessanta gradi: studia recitazione da quando aveva sei anni; le due cose, recitazione e scrittura, non potranno che contaminarsi fecondamente”. L’appuntamento per conoscerlo meglio è per sabato 25 marzo alle 16 presso il Caffè della Paglia di Lastra a Signa, le letture saranno accompagnate dal clarinettista Cristiano Pesci (ingresso libero).