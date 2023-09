Le associazioni di volontariato aiutano gli studenti sestesi a raggiungere la scuola a Campi

SESTO FIORENTINO – Una mano per la mobilità degli studenti delle scuole superiori sestesi per raggiungere la succursale del Liceo Agnoletti a Campi Bisenzio arriva dalle associazione di volontariato Auser Sesto Fiorentino, CAI Sesto e La Racchetta. Dopo la positiva esperienza dello scorso anno scolastico, con il primo giorno di scuola è ricominciato anche il […]

Dopo la positiva esperienza dello scorso anno scolastico, con il primo giorno di scuola è ricominciato anche il servizio di accompagnamento da parte dell’Auser, con il proprio pulmino, di alcuni studenti sestesi iscritti al Liceo Agnoletti, che frequentano la succursale di Campi in quanto la nuova sede del Liceo al Polo scientifico di Sesto non ha avuto la capienza necessaria per poterli “prendere in carico”.

Il servizio, svolto in collaborazione con le locali Sezioni del Cai e della Racchetta, tra andata e ritorno vede coinvolte 12 famiglie.

Si tratta di un modesto contributo, nei confronti di queste famiglie, per alleviarle dai tanti impegni quotidiani, a seguito soprattutto della difficoltà di spostamento con i mezzi pubblici tra Sesto e Campi.

Il servizio dal punto di vista operativo non si discosta da quelli, numerosi e consueti, svolti dall’Auser per le persone più anziane o in difficoltà.